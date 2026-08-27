देहरादून: कैफे में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

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नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में कैफे में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला करने और पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोगों ने कैफे में घुसकर संचालक के साथ मारपीट की और उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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