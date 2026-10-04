{"_id":"6ac26690b1bd2e7d2c04406e","slug":"video-dehradun-launch-of-author-dolly-dabrals-short-story-collection-arpan-ka-tarpan-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: लेखिका डॉली डबराल के कहानी संग्रह 'अर्पण का तर्पण’ का विमोचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून: लेखिका डॉली डबराल के कहानी संग्रह 'अर्पण का तर्पण’ का विमोचन

Alka Tyagi

Updated Sun, 04 Oct 2026 08:15 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 08:15 PM IST







Link Copied



नगर निगम सभागार में महिला अभिव्यक्ति मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लेखिका डॉली डबराल द्वारा रचित कहानी संग्रह 'अर्पण का तर्पण’ के लोकार्पण करते अवसर वरिष्ठ साहित्यकार और कार्यऋम में शामिल लोग। ... और पढ़ें

विज्ञापन