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देहरादून: कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

Alka Tyagi

Updated Sun, 20 Sep 2026 10:16 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 10:16 PM IST







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धर्मपुर स्थित एलआईसी भवन के समीप एक होटल में कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद धर्मपुर शाखा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित करते शाखा के पदाधिकारी। ... ... और पढ़ें

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