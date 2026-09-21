डोभाल उत्तराखंड का गौरव, उन पर गलत टिप्पणी बेहद निंदनीय : सीएम
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
देहरादून। एनएसए अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राहुल गांधी ने यह तय कर रखा है कि सनातन को गाली देनी है, सनातन को हमेशा कमजोर करना है, सैनिकों पर प्रश्न चिह्न उठाना है। उन्होंने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल उत्तराखंड के लिए गौरव हैं, उन्होंने देश और दुनिया में अपने को समर्पित करके देश के लिए काम किया है। उनके लिए इस प्रकार की निम्न भाषा का प्रयोग करना, गलत टिप्पणी करना, मैं समझता हूं केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खराब बात है, पूरे देशवासियों को यह बहुत खराब लगा है। ये बेहद निंदनीय है।
विज्ञापन