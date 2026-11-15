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छठ महापर्व: टपकेश्वर स्थित तमसा नदी में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटे व्रती

Alka Tyagi

Updated Sun, 15 Nov 2026 05:17 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 05:17 PM IST







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छठ महापर्व के अवसर पर टपकेश्वर स्थित तमसा नदी में डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए घाट पर पहुंचते श्रद्धालु। ... और पढ़ें

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