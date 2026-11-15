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देहरादून: भाजपा कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा को दी गई श्रद्धांजलि

Alka Tyagi

Updated Sun, 15 Nov 2026 01:15 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 01:15 PM IST







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भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भगवान बिरसा मुंडा जी की 151 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई । जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट , प्रदेश महामंत्री संगठन एवं फणींद्रनाथ शर्मा जी समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। ... और पढ़ें

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