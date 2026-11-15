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देहरादून-हरिद्वार हाईवे: भानियावाला में हार्डवेयर-सैनिटरी की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

Sun, 15 Nov 2026 01:27 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट(देहरादून)
संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट(देहरादून) Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 01:27 PM IST
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Dehradun-Haridwar Highway: Massive fire breaks out at a hardware and sanitary-ware shop in Bhaniyawala
दुकान में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर नुन्नावाला भानियावाला में एक सैनिटरी-हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

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घटना तड़के की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि नुन्नावाला के एक सैनिटरी-हार्डवेयर में आग लग गई है। लालतप्पड़ से दो फायर गाड़ियां मौके पर पहुंची और तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
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फायर इंचार्ज दिनेश भट्ट ने कहा कि नुन्नावाला संजोग फॉर्म के पास गौरव शर्मा की सैनिटरी-हार्डवेयर में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया।

कहा कि आग बुझाने में दमकल वाहनों को 3 घंटे से अधिक का समय लगा। प्रथम दृष्टिया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

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