देहरादून: विधायक हरीश धामी पर सीएम का तंज, कांग्रेस की जमीन खिसक गई, इसलिए उनके लोग मानसिक संतुलन खो रहे

सीएम के भाषण के बाद जौलजीबी मेले में हुआ था बवाल

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेले का उद्घाटन कार्यक्रम शनिवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण के बाद तोड़फोड़ और बवाल से मंच और कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी को मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने मंच पर तोड़फोड़ कर डाली। माइक ऑपरेटर की ओर फेंक दिया। हालात संभालने में पुलिस कर्मियों का पसीना छूट गए। कुछ देर में इस सारे घटनाक्रम के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गए।