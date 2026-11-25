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कोरबा जिले के कुदमुरा वन परिक्षेत्र में हाथी को खदेड़ने के चक्कर में ग्रामीण खुद ही फंस गए। जिलगा गांव के जंगल में ट्रैक्टर लेकर हाथी भगाने पहुंचे ग्रामीणों पर हाथी ने पलटवार कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस मामले में वन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है।



जानकारी के अनुसार, धरमजयगढ़ बॉर्डर से 11 हाथियों का दल कुदमुरा रेंज के जिलगा गांव के जंगल में पहुंचा था। हाथियों के फसलों की ओर आने की आशंका से ग्रामीण कई दिनों से परेशान थे। फसल बचाने के लिए गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर का साइलेंसर निकालकर तेज आवाज करते हुए हाथियों को जंगल से भगाने का प्रयास कर रहे थे।



सोमवार सुबह ग्रामीण सुखनंदन सिंह राठिया, सुदामा राठिया के ट्रैक्टर पर सवार होकर जंगल में घुसे। तेज आवाज सुनकर झाड़ियों में छुपा एक हाथी अचानक बाहर निकला और ट्रैक्टर की ओर दौड़ पड़ा। हाथी को गुस्से में आता देख ग्रामीण ट्रैक्टर से कूदकर अलग-अलग दिशाओं में भागे और किसी तरह जान बचाई। गुस्साए हाथी ने ट्रैक्टर को सूंड से उठाकर पटक-पटक कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में दूसरे ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को गांव लाया गया और पैरावट (पुआल के ढेर) में छुपा कर रख दिया गया।



वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया। कुदमुरा रेंज की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वन्य प्राणी को परेशान करने और बिना अनुमति वन क्षेत्र में ट्रैक्टर ले जाने के आरोप में वन विभाग ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है।



वन विभाग के अनुसार, ट्रैक्टर चालक दिग्विजय राठिया और वाहन मालिक सुदामा राठिया दोनों ग्राम जिलगा के निवासी हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और चालक की तलाश जारी है। विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।



वहीं वन विभाग की टीम लगातार हाथी दल की मॉनिटरिंग कर रही है। सभी 11 हाथी अभी भी जिलगा के आसपास के जंगल में मौजूद हैं। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथी को खुद भगाने की कोशिश न करें। ट्रैक्टर, पटाखे या शोर से हाथी और अधिक आक्रामक हो जाता है, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है। हाथी दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें और जंगल की ओर जाने से बचें।

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