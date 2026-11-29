{"_id":"6b0c24a6a6c1bcf93803c940","slug":"62-elephants-including-calves-crossed-state-highway-halting-traffic-for-20-minutes-video-goes-viral-on-social-media-korba-news-c-1-1-noi1487-4982464-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोरबा: 62 हाथियों के झुंड ने रोका हाईवे, 20 मिनट तक थमी रही वाहनों की आवाजाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोरबा जिले में हाथी और मानव का संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत पसान रेंज में साठ हाथियों का एक बड़ा दल घूम रहा है। सुबह जटगा-पसान स्टेट हाईवे पर लैंगा के पास यह पूरा दल अचानक नजर आया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।



दल के मुखिया ने पहले सड़क किनारे खड़े होकर स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षित संकेत मिलने पर उसने अपने पूरे दल को आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद एक-एक करके सभी हाथी और उनके छोटे शावक सड़क पार करने लगे। यह नजारा बहुत रोमांचक और डरावना दोनों था। सभी साठ हाथियों के पार होने के बाद मुखिया भी जंगल लौट गया।



हाईवे पर यातायात बाधित

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हाईवे पर करीब बीस मिनट तक आवाजाही पूरी तरह ठप रही। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे हाथियों की अनुशासित चाल बता रहे हैं।



फसल को नुकसान और अपील

वन विभाग की टीम लगातार मौके पर डटी रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी। ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। दूसरी ओर कोरबा वन मंडल के करतला रेंज में भी पांच हाथियों का दल घूम रहा है। करतला के कोटमेर जंगल में हाथियों ने एक किसान की धान की फसल को रौंदकर भारी नुकसान पहुंचाया है। कटघोरा के अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि दोनों रेंज में हाथियों की निगरानी जारी है। गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। हाथी शाम को भोजन की तलाश में निकलते हैं और सुबह घने जंगल में लौट जाते हैं। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे रात में जंगल की ओर न जाएं और महुआ शराब घर में न रखें। हाथियों के दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दी जानी चाहिए।

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