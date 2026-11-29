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बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष अभियान जारी है। जिले में फरार आरोपियों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ की जा रही है। कुसमी पुलिस ने इसी कड़ी में यह कार्रवाई पूरी की है। पुलिस ने आरोपी प्रेमचंद्र को धर दबोचा है। आरोपी के पिता का नाम पहल ब्रिजय है।आरोपी ग्राम सुग्गा का निवासी है। यह क्षेत्र थाना चैनपुर और जिला गुमला के अंतर्गत आता है जो झारखंड में स्थित है। आरोपी प्रेमचंद्र के खिलाफ थाना कुसमी में मामला दर्ज था। यह मामला वर्ष 1994 में डकैती से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में धारा 395 और 397 भा.दं.वि. के तहत मामला दर्ज किया था।इस मामले में न्यायालय द्वारा अठारह नवंबर 1997 को स्थायी वारंट जारी किया गया था। आरोपी तब से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। कुसमी पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी प्रकार की विधिवत कार्रवाई पूरी कर ली है। इसके बाद आरोपी को अंबिकापुर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन ईगल' के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।