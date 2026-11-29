धमतरी शहर के टिकरापारा वार्ड में आयोजित कथित प्रार्थना सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू जागरण मंच ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। मंच के कार्यकर्ताओं ने आवासीय भवन में बिना अनुमति सभा आयोजित करने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।मंच के पदाधिकारियों ने टिकरापारा की गतिविधियों पर पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को शिकायतें दी थीं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मंच ने नए धर्मांतरण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी गंभीर सवाल उठाए। संगठन की मांग है कि धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए।जिला संयोजक पुरुषोत्तम निषाद ने अवैध प्रार्थना सभाओं पर शासन का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि कई बार बैठकें और जांच होने के बावजूद गतिविधियों में कमी नहीं आई है। जब संगठन सड़क पर उतरता है तभी प्रशासन की नींद खुलती है। निषाद ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन पूरी सख्ती से होना चाहिए।मंच के सदस्य चित्रेश साहू ने बताया कि टिकरापारा में पांच से छह बार विरोध दर्ज कराया गया है। नया अधिनियम लागू होने के बावजूद लोगों को सभाओं में बुलाया जा रहा है। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने से पहले भ्रमित किया जाता है। साहू ने सभा स्थल की वैधता पर भी सवाल खड़े किए।चित्रेश साहू ने कहा कि प्रार्थना सभा का भवन आवासीय प्रयोजन के लिए दर्ज है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धार्मिक भवन अधिनियम 1984 के तहत जांच की मांग की। साहू ने पूछा कि आवासीय भवन में नियमित सभा की अनुमति किस आधार पर दी गई। प्रशासन को इस मामले में तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने कहा कि टिकरापारा भवन में हर रविवार प्रार्थना सभा होती है। रविवार को हिंदू जागरण मंच के युवक सभा को अवैध बताने पहुंचे थे। पुलिस पहले भी मामले की जांच कर चुकी है और नए तथ्यों की भी पड़ताल होगी। अवैध धर्मांतरण की पुष्टि होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।डीसी पटेल ने बताया कि भवन अनुज्ञा के संबंध में प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संबंधित पक्ष की ओर से अब तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस उपलब्ध तथ्यों और शिकायतों के आधार पर अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। हिंदू जागरण मंच ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।