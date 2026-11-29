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ग्राम सभाओं ने इन सूचना बोर्डों के माध्यम से संविधान की पांचवीं अनुसूची और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 का हवाला दिया है। उन्होंने इस व्यवस्था को अपना सांविधानिक अधिकार बताया है। वहीं दूसरी ओर, इस फैसले से असंतुष्ट कुछ ईसाई संगठनों ने जशपुर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया है।मामले में सर्वोच्च अदालत ने 16 फरवरी को गांवों से सूचना बोर्ड हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अक्तूबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि कांकेर जिले के गांवों में लगाए गए संबंधित होर्डिंग असंवैधानिक नहीं हैं।इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत जून 2025 में कांकेर जिले के कुदाल और पारवी सहित कई गांवों में ग्राम सभा के प्रस्तावों के साथ हुई थी। इसके बाद अगस्त 2025 से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सूचना बोर्ड लगाए गए। हाल ही में जशपुर की जबला ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से पादरियों और ननों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले सोगड़ा, चड़िया, डूमरटोली और टेम्पू सहित पांच पंचायतों में भी ऐसे बोर्ड लगाए जा चुके हैं।