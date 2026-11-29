धमतरी जिले में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से तेरह लाख तीस हजार रुपये की ठगी की गई। धमतरी पुलिस ने आंध्रप्रदेश से एक अंतरराज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।

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मगरलोड थाना क्षेत्र के प्रार्थी को 21 अगस्त 2025 की शाम अज्ञात फोन आया था। कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी दी। डर के कारण प्रार्थी ने आरटीजीएस के जरिये अलग-अलग खातों में कुल तेरह लाख तीस हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का अहसास होने पर थाने में मामला दर्ज कराया गया।पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(घ) के तहत अपराध दर्ज किया। तकनीकी साक्ष्यों की जांच में सुराग आंध्रप्रदेश के कडपा जिले से जुड़ा। बैंक खाता रायचोटी निवासी बत्तीस वर्षीय शेक घोष बासा के नाम पर मिला। पुलिस ने आंध्रप्रदेश पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और मगरलोड थाने लाई। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया और ठगी की रकम से नया मोबाइल खरीदा।पुलिस ने आरोपी को कुरूद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 11 दिसंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस अन्य आरोपियों और शेष रकम की तलाश कर रही है। धमतरी पुलिस ने अपील की है कि कोई भी जांच एजेंसी फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। फर्जी कॉल से डरें नहीं और ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।