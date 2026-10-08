दुर्ग में सीएम साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त: जिले को 218 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 632 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। महतारी वंदन योजना के तहत अब तक प्रदेश की पात्र महिलाओं के खातों में 20,708 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद, विधायक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के दौरान दुर्ग जिले के समग्र विकास के लिए 218 करोड़ 48 लाख 29 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण शामिल है। वहीं 217 करोड़ 25 लाख 73 हजार रुपये की लागत से 23 निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इन विकास कार्यों का संबंध सड़क, सिंचाई, शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा और विद्युत अधोसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है। इनके पूरा होने से जिले में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की उम्मीद है।लोक निर्माण विभाग के तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा पहुंच राज्य मार्ग क्रमांक-22 के करीब 5 किलोमीटर हिस्से को फोरलेन बनाने के लिए 30.20 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जाएगा। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कुम्हारी-अहिवारा-पथरिया राज्य मार्ग क्रमांक-21 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 24.06 करोड़ रुपये तथा जेवरा सिरसा से भटगांव तक 3.60 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4.28 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।पाटन विधानसभा क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औंधी-औरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 15.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं भिलाई से तर्रा मुख्य जिला मार्ग के 15 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 8.33 करोड़ रुपये और पौहा से खपरी तक 2.20 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अहिवारा और वैशाली नगर क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहका-कुरूद मुख्य मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए 7.06 करोड़ रुपये के कार्य का भूमिपूजन किया गया।मुख्यमंत्री ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से वित्तपोषित आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्य पर 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत आई है। उन्नत अधोसंरचना के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल हासिल करने की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में 8.86 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस ब्लॉक के नवीनीकरण, सीसी रोड निर्माण, दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन और सिविल विंग के विस्तार सहित विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 4.11 करोड़ रुपये की लागत से लाइवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण भी किया जाएगा।जिले में विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 25.83 करोड़ रुपये की लागत से 132/33 केवी उपकेंद्र जामगांव (आर) का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 14 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी पाटन-जामगांव (आर) अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। वहीं 220/132 केवी उपकेंद्र पाटन में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से दो अतिरिक्त 132 केवी बे बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र की ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को अधिक मजबूत और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और आम नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है।