धमतरी जिले के कोतवाली पुलिस ने टिकरापारा क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर दहशत फैलाने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तलवार और लाठी-डंडों का इस्तेमाल कर आतंक मचाया था। पुलिस ने उनके पास से वारदात में प्रयुक्त हथियार जब्त कर सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।यह घटना 21 अक्तूबर 2026 की रात करीब 10:30 बजे हुई थी। टिकरापारा निवासी महिला अपने घर में बच्चे को खिला रही थी। तभी करीब 10 से 12 बदमाश जबरन उसके घर में घुस आए। वे तलवार, बेसबॉल स्टिक और लाठी-डंडों से लैस थे। आरोपियों ने महिला के भाई निखिल के बारे में पूछताछ की। उन्होंने महिला के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान बदमाशों ने महिला का गला भी पकड़ लिया था। महिला किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपनी मां तारा निर्मलकर के घर पहुंची। आरोपी पीछा करते हुए वहां भी आ धमके और महिला की मां को धक्का दिया। उन्होंने खुलेआम हथियार लहराकर पूरे इलाके में दहशत फैलाई।पीड़िता महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 189(4), 190, 191(3), 331(6) के तहत कार्रवाई हुई। आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।पुलिस ने राहुल मसीह (26 वर्ष) निवासी टिकरापारा को हिरासत में लिया। भोला शंकर यादव उर्फ सागर यादव (30 वर्ष) निवासी नयापारा वार्ड भी पकड़ा गया। शालेम मसीह उर्फ अविनाश मसीह (20 वर्ष) निवासी टिकरापारा और शुभम नेताम (24 वर्ष) निवासी रिसाईपारा भी गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी राहुल मसीह के कब्जे से तलवार बरामद हुई। अन्य आरोपियों के पास से लकड़ी के डंडे जब्त किए गए।