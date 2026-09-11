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Hindi News ›   Video ›   Chandigarh ›   Sanitation workers' strike in Haryana ends; agreement reached on 16 demands; CM feeds sweets to Naresh Shastri.

हरियाणा: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 16 मांगों पर बनी सहमति; सीएम सैनी ने नरेश शास्त्री को खिलाई मिठाई

Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
मयूर शर्मा
Mayur Sharma मयूर शर्मा
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
Sanitation workers' strike in Haryana ends; agreement reached on 16 demands; CM feeds sweets to Naresh Shastri.
हरियाणा में लंबे समय से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। सरकार और सफाई कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के बाद 16 मांगों पर सहमति बन गई है। सबसे अहम फैसला यह है कि सरकार सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान पर भी सहमति बनी है। हड़ताल खत्म होने के बाद अब सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत फैसलों और सहमति के बिंदुओं की जानकारी जल्द दी जाएगी।
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