यमुनोत्री हाईवे: कुपडा खड्ड पर 14 महीने बाद बेली ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही शुरू

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यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास कुपडा खड्ड पर आखिर 14 महीने बाद बेली ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने पर आपदा प्रभावित तीन गांवों कुपडा कुनसाला त्रिखली के ग्रामीणों के साथ सरकारी सिस्टम ने ली राहत की सांस।।विदित हो कि 28 जून 2025 को यमुनोत्री क्षेत्र में आई आपदा से कुपडा खड्ड पर बना मोटर पुल क्षतिग्रस्त होने से तीन गांवों की आवाजाही बाधित हो गई थी अब लोनिवि बड़कोट ने करीब 84 लाख रुपए की लागत से 57 मीटर का बैली बृज तैयार किया गया है जिसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।

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