फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Councilors to begin a hunger strike today over issues in Badethi.

Uttarkashi News: बड़ेथी की समस्याओं पर सभासद आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे

Sun, 20 Sep 2026 06:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 20 Sep 2026 06:24 PM IST
विज्ञापन
Councilors to begin a hunger strike today over issues in Badethi.
चिन्यालीसौड़। नगर पालिका के वार्ड संख्या सात बड़ेथी की मूलभूत समस्याओं को लेकर सभासद मनवीर सोमवार से पालिका परिसर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने जिलाधिकारी और तहसीलदार को पत्र भेजकर समस्याओं के समाधान के साथ नगर पालिका प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
विज्ञापन

सभासद के अनुसार वार्ड में लंबे समय से पथ प्रकाश, सफाई और झाड़ी कटान की समस्या बनी हुई है। कई स्थानों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने और झाड़ियों के बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। जंगली जानवरों और गुलदार की मौजूदगी की आशंका के बीच यह समस्या सुरक्षा से भी जुड़ी है। मनवीर ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया और बोर्ड बैठकों में प्रस्ताव भी रखे गए लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

भूख हड़ताल से पहले सभासद ने आठ मांगें रखी हैं। इनमें सभी जरूरी स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने, खराब लाइटों की मरम्मत और नियमित झाड़ी कटान-सफाई की व्यवस्था प्रमुख है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed