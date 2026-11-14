{"_id":"6af8a28056c686e5b00be430","slug":"video-ghansali-receives-an-indoor-badminton-court-worth-rs3933-lakh-inaugurated-by-mla-shaktilal-shah-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"घनसाली को मिली 39.33 लाख के इनडोर बैडमिंटन कोर्ट की सौगात, विधायक शक्तिलाल शाह ने किया शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घनसाली को मिली 39.33 लाख के इनडोर बैडमिंटन कोर्ट की सौगात, विधायक शक्तिलाल शाह ने किया शुभारंभ
घनसाली नगर पंचायत कार्यालय के समीप 39.33 लाख रुपये की लागत से बने इनडोर बैडमिंटन कोर्ट का शनिवार को क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने शुभारंभ किया। इसके शुरू होने से स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। अब खिलाड़ी मौसम की परवाह किए बिना नियमित अभ्यास कर सकेंगे। विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि खेल सुविधाओं का विस्तार युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उन्हें सकारात्मक दिशा देने में भी महत्वपूर्ण है। नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने बताया कि टिहरी जनपद का यह दूसरा बैडमिंटन कोर्ट है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बेहतर संसाधन और अभ्यास का अवसर उपलब्ध कराना है। स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने इस पहल का स्वागत किया। उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में बैडमिंटन को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।