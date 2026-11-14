Tehri News: वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुति

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चंबा (टिहरी)। सरस्वती शिशु मंदिर रानीचौरी का वार्षिकोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। उन्होंने विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए कंप्यूटर कक्ष और बालिका शौचालय के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अनुशासन और संस्कारों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अति विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शोभनी धनोला ने कहा कि विद्यालय बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हर्षमणि बहुगुणा ने की और संचालन राकेश चंद्र बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर सुशील कुमार बहुगुणा, सुधीर बहुगुणा, विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पराज बहुगुणा, अरुण बहुगुणा, अमित कोठारी आदि मौजूद रहे। संवाद