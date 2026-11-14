Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Excellent performance by students in the annual function

Tehri News: वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुति

Sat, 14 Nov 2026 07:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 14 Nov 2026 07:19 PM IST
विज्ञापन
Excellent performance by students in the annual function
चंबा (टिहरी)। सरस्वती शिशु मंदिर रानीचौरी का वार्षिकोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। उन्होंने विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए कंप्यूटर कक्ष और बालिका शौचालय के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अनुशासन और संस्कारों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अति विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष शोभनी धनोला ने कहा कि विद्यालय बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हर्षमणि बहुगुणा ने की और संचालन राकेश चंद्र बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर सुशील कुमार बहुगुणा, सुधीर बहुगुणा, विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पराज बहुगुणा, अरुण बहुगुणा, अमित कोठारी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed