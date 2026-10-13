कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने की प्रेसवार्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर की बात

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कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी की प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जनपद से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सवाल पूछे। कोटगी स्थित नर्सिंग कॉलेज के पहले बैच की पढ़ाई श्रीनगर से संचालित होने और दूसरे सत्र से कोटगी में पढ़ाई शुरू होने की संभावनाओं पर सवाल किया गया। फिलहाल कॉलेज के हॉस्टल का करीब 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जबकि ऑडिटोरियम और कक्षाएं तैयार हैं। पहले बैच के 20 छात्र श्रीनगर में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही जिला सहकारी बैंक के गठन, राजकीय महाविद्यालय की समस्याओं और अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी मंत्री से सवाल किए गए।

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