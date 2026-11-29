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रुद्रप्रयाग। नगर पालिका के वार्ड चार में अलकनंदा-मंदाकिनी संगम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग करीब चार फीट क्षतिग्रस्त हो गया है। रविवार को पुश्ता ढहने से मार्ग पर आवाजाही प्रभावित रही। संगम पहुंचने वाले पर्यटकों और भरदार क्षेत्र के राहगीरों को परेशानी हो रही है। अरविंद पंवार, सुनील डिमरी, संतोषी देवी, सीमा देवी और शुभम सेमवाल ने नगर पालिका से शीघ्र पुश्ता निर्माण की मांग की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने बताया कि मार्ग निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदार को कहा गया है। जल्द मार्ग दुरुस्त किया जाएगा। संवाद

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