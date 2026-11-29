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जखोली। ब्लॉक मुख्यालय परिसर में आगामी 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुख विनीता चमोली ने बताया कि आयोजन के माध्यम से क्षेत्र की कृषि, स्थानीय उद्योगों और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण उत्पादों एवं स्थानीय प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। संवाद