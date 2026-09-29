{"_id":"6abbd2f6d7f2fd387c0bd8d0","slug":"video-student-union-elections-nsui-wins-four-out-of-six-posts-in-roorkee-abvp-wins-two-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"छात्र संघ चुनाव: रुड़की में छह में से चार पदों पर एनएसयूआई का कब्जा, दो पर एबीवीपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छात्र संघ चुनाव: रुड़की में छह में से चार पदों पर एनएसयूआई का कब्जा, दो पर एबीवीपी

अमन मैथानी

Updated Tue, 29 Sep 2026 08:32 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 08:32 PM IST







Link Copied



रुड़की। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने छह में से चार पदों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाया, जबकि दो पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजेता प्रत्याशियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समर्थकों ने जीत पर खुशी जताते हुए विजेताओं का स्वागत किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन