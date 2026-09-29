Roorkee News: चमनलाल कॉलेज के छह विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण की यूजीसी नेट परीक्षा

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यूजीसी की ओर से घोषित नेट परीक्षा परिणाम में राजनीतिक विज्ञान विभाग के कामेश्वर धीमान ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। पुस्तकालय विज्ञान विभाग की तमन्ना और आकाश कुमार ने भी नेट परीक्षा में सफलता हासिल की। कॉमर्स विभाग की रश्मि, हिना जहीर और भूगोल विभाग के विपुल कुमार ने भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए नेट परीक्षा उत्तीर्ण की।प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में महाविद्यालय के करीब 60 विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियमित मार्गदर्शन और काउंसलिंग दी जाती है।उन्होंने बताया कि बीकॉम की छात्रा प्रीतपाल कौर ने उच्च अध्ययन के लिए कनाडा और इसी विभाग की देवांशिका शर्मा ने इटली में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है।प्रबंध समिति अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताई और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आगामी समारोह में सफल विद्यार्थियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा।