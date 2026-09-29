रुड़की: हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष को गोली मारी, हायर सेंटर रेफर, भीम आर्मी के नेताओं पर आरोप

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पटियाला चंदापुर में आयोजित मेले में मंगलवार देर शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब कार सवार एक युवक के कंधे पर गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही मेले में मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे और बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

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जानकारी के अनुसार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला में पिछले दो दिनों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार देर शाम रुड़की निवासी हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और अचानक गोली चला दी। गोली विशाल के कंधे में लगी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग गंगनहर कोतवाली और अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही घटना के संबंध में लोगों से जानकारी जुटा रही है। विज्ञापन



Roorkee News: भूमि पर कब्जों के खिलाफ सुराज सेवा दल का प्रदर्शन, जेएम को ज्ञापन सौंपा जानकारी के अनुसार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला में पिछले दो दिनों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार देर शाम रुड़की निवासी हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और अचानक गोली चला दी। गोली विशाल के कंधे में लगी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग गंगनहर कोतवाली और अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही घटना के संबंध में लोगों से जानकारी जुटा रही है।

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