फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Car occupant shot in the shoulder in Roorkee.

Roorkee News: रुड़की में कार सवार के कंधे में मारी गोली

Wed, 30 Sep 2026 01:29 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Car occupant shot in the shoulder in Roorkee.
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पटियाला चंदापुर में आयोजित मेले में मंगलवार देर शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब कार सवार एक युवक के कंधे पर गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही मेले में मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक्सरे और बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला में पिछले दो दिनों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार देर शाम रुड़की निवासी हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और अचानक गोली चला दी। गोली विशाल के कंधे में लगी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग गंगनहर कोतवाली और अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही घटना के संबंध में लोगों से जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि घायल विशाल चौहान एक संगठन के जिला अध्यक्ष है। उनका दूसरे पक्ष के कुछ लोगों से विवाद चलने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। रुड़की सीओ ओसियन जोशी ने बताया कि रुड़की निवासी विशाल चौहान के कंधे पर गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की भी पुलिस स्तर से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed