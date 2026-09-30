Roorkee News: रुड़की में कार सवार के कंधे में मारी गोली

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जानकारी के अनुसार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला में पिछले दो दिनों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार देर शाम रुड़की निवासी हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा और अचानक गोली चला दी। गोली विशाल के कंधे में लगी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य लोग गंगनहर कोतवाली और अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही घटना के संबंध में लोगों से जानकारी जुटा रही है।बताया जा रहा है कि घायल विशाल चौहान एक संगठन के जिला अध्यक्ष है। उनका दूसरे पक्ष के कुछ लोगों से विवाद चलने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। रुड़की सीओ ओसियन जोशी ने बताया कि रुड़की निवासी विशाल चौहान के कंधे पर गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की भी पुलिस स्तर से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।