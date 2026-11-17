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गूलर बस हादसा: सीएम धामी ने एम्स पहुंचकर जाना घायलों का हाल

Alka Tyagi

Updated Tue, 17 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 05:50 PM IST







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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एम्स पहुंचकर जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत गूलर में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ... और पढ़ें

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