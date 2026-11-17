शिवपुरी पेट्रोल पंप से आगे सोमवार रात अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार जीजा-साले की मौत हो गई। थाना मुनि की रेती के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:15 बजे चौकी शिवपुरी को हादसे की सूचना मिली। बताया गया कि श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जा रही एक स्कूटी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन