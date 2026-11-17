उत्तराखंड में गूलर बस हादसे के बीच तीन साल की मासूम आयरा को बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। घटनास्थल से रेस्क्यू करने के बाद जवान बच्ची को सीने से चिपकाकर एम्स ऋषिकेश तक लाए। अर्धबेहोशी की हालत में आयरा को ट्रॉमा सेंटर के रेड जोन में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

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