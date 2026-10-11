{"_id":"6acb6def5dee5db4c203f5e9","slug":"video-snowfall-at-adi-kailash-pilgrims-disappointed-as-the-mountain-remains-hidden-from-view-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"पिथौरागढ़: आदि कैलाश में हुई बर्फबारी, पर्वत के दर्शन न होने से यात्री निराश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पिथौरागढ़ जिले में 14500 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश में शनिवार को भी ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी होने से कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हुए इससे यात्रियों को निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से आदि कैलाश में तापमान माइनस दो से तीन डिग्री पहुंच गया है इससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टूर ऑपरेटर सोमित नबियाल ने बताया की आदि कैलाश में सुबह आठ बजे बर्फबारी हुई। उन्होंने बताया कि उसके साथ यात्रा पर गए पंजाब के विनायक खन्ना और उनके 25 साथियों को आदि कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हो सके। ऐसे में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद मौसम खुलने से 100 से अधिक यात्रियों ने आदि कैलाश के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि आदि कैलाश क्षेत्र में अब भी तीन से चार फीट बर्फ जमा है। वहीं यात्रा से लौटे देहरादून के मयूरेश पाल, अखिलेश पाल और जतिन राणा ने कहा कि आदि कैलाश अद्भुत है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के चारों ओर बर्फबारी का मनमोहक दृष्य देखने का सौभाग्य मिला है।

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