Pithoragarh News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 26 Nov 2026 12:55 AM IST
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रामलीला : थल में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।
महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।
महोत्सव : अस्कोट के आईटीआई मैदान में मल्लिकार्जुन महोत्सव सुबह 11 बजे से।
परीक्षा : एलएसएम परिसर में वनस्पति विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा दोपहर एक बजे से।
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सराफा भाव
सोना : 1,32,890 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 1,65,000 रुपये प्रति किलो
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महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।
महोत्सव : अस्कोट के आईटीआई मैदान में मल्लिकार्जुन महोत्सव सुबह 11 बजे से।
परीक्षा : एलएसएम परिसर में वनस्पति विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा दोपहर एक बजे से।
सराफा भाव
सोना : 1,32,890 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 1,65,000 रुपये प्रति किलो