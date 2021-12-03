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महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।

महोत्सव : अस्कोट के आईटीआई मैदान में मल्लिकार्जुन महोत्सव सुबह 11 बजे से।

परीक्षा : एलएसएम परिसर में वनस्पति विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा दोपहर एक बजे से।

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सराफा भाव

सोना : 1,32,890 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी : 1,65,000 रुपये प्रति किलो



रामलीला : थल में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।