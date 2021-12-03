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पिथौरागढ़। मटेला निवासी 50 वर्षीय हरीश राम बुधवार को टनकपुर हाईवे पर घाट पुल के पास कार्य सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। तभी पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर घायल हो गए। साथियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। ईएमओ डॉ. राहुल ने बताया कि उसके सिर, हाथ में गंभीर चोट आई है। सीटी स्कैन के बाद की कुछ जा सकता है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। संवाद