विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर के लिन्ठूड़ा में सीमांत जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सपने दिखाकर 65 करोड़ रुपये से बेस अस्पताल खोला गया है। वर्तमान में इसका संचालन मेडिकल कॉलेज के अधीन हो रहा है। अस्पताल में आधुनिक ओटी, लैब स्थापित हो चुकी है। वहीं जल्द ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सहित अन्य मशीनरी और उपकरण भी स्थापित होने हैं। इनकी खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है। अस्पताल में अब तक न तो रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती हुई और ना ही एक्सरे तकनीशियन की। ऐसे में अस्पताल में इन उपकरणों का संचालन कैसे होगा। मरीजों को कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी इसका जवाब अस्पताल प्रबंधन के पास भी नहीं है।ओटी के संचालन के लिए सर्जन नहींबेस अस्पताल में करोड़ों रुपये खर्च कर आधुनिक ओटी अस्तित्व में आई है। इस ओटी में ऑपरेशन करने के लिए सर्जन की आवश्यकता है जो मेडिकल कॉलेज में भी फैकल्टी के रूप में विद्यार्थियों को सर्जरी का ज्ञान देंगे। मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होने के बाद भी अब तक सर्जरी विभाग में एक भी फैकल्टी की तैनाती नहीं हो सकी है। ऐसे में बेस अस्पताल में ओटी का संचालन कैसे होगा लोगों में यह सवाल आम है।कोटबेस अस्पताल के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन सहित अन्य मशीनरी और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में तैनात विशेषज्ञ इन उपकरणों को संचालित करेंगे। उम्मीद है जल्द सभी विभागों में फैकल्टी की तैनाती होगी जो बेस अस्पताल में भी अपनी सेवाएं देंगे। - डॉ. एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़