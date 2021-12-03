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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी में एक प्रहरी जवान ने अदालत परिसर में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, दार्चुला के लेकम गांव पालिका 4 निवासी भूपेंद्र टम्टा जिला अदालत में ड्यूटी पर तैनात थे। बीते मंगलवार की रात वह भोजन के बाद अदालत परिसर में बने कमरे में सोने के लिए गए। दूसरे दिन सुबह वह कमरे से बाहर नहीं निकले तो साथियों ने उसकी खोजबीन की। उनके कमरे में जाकर देखा तो छत पर लगे पंखे के सहारे उनका शव फंदे पर लटका मिला। जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी के डीएसपी दीपक कुमार राय ने बताया कि मृतक जवान के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। संवाद