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उनके समर्थन में धरने पर बैठे पीआरडी जवानों ने कहा कि एक दिन पूर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हमने कार्यालयों के ताले खोल दिए हैं। जब तक साल के 365 दिन नियमित रोजगार और होमगार्ड की तर्ज पर मानदेय के साथ महंगाई भत्ता नहीं मिलता उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।वहां संगठन उपाध्यक्ष कैलाश, विपिन चंद्र पांडेय, दीपक भट्ट, पंकज गोस्वामी, दिनेश कुमार, मंजू चौसाली, चंद्रा चंद, रेखा, सुशीला जोशी, चंद्रकला रावल, सावित्री मर्तोलिया, देवकी, तनुजा, मंजू खन्ना, भावना कठायत, मदन मोहन और नरेश कुमार सहित जिले भर से आए पीआरडी जवान शामिल रहे। वहीं पीआरडी जवानों के कार्य बहिष्कार से सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।इधर, चंपावत में पीआरडी कार्यालय परिसर में पीआरडी जवानों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष भैरव दत्त जोशी ने कहा कि जब तक उनकी दो सूत्री मांगें पूरी नहीं होतीं आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि 27 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।वहां संगठन के चंपावत ब्लॉक कमांडर जीवन कापड़ी, बाराकोट ब्लॉक कमांडर ओम प्रकाश अधिकारी, लोहाघाट ब्लॉक कमांडर दीपक मेहता, सुरेश चंद्र पांडेय, रमेश चंद्र जोशी, विनोद सिंह नेगी, शेखर चंद्र, मोहन चंद्र, खीमानंद जोशी, अनीता महर, सुनीता मेहता और मंजू आर्या समेत अन्य पीआरडी जवान मौजूद रहे।इधर, टनकपुर में पीआरडी जवानों ने कार्य बहिष्कार कर तहसील परिसर पर प्रदर्शन किया। वहां दीपा बिष्ट, रेखा, बबीता, फकीर कुमार, प्रेम लता, नरेंद्र कोहली, रमेश, ईश्वर, सुरेश, दरबान, बाला दत्त और रामलाल समेत कई पीआरडी जवान मौजूद रहे।