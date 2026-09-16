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श्रीनगर: नगर निगम की बोर्ड बैठक में व्यपारियो ने वाणिज्य कर को लेकर किया प्रदर्शन

Alka Tyagi

Updated Wed, 16 Sep 2026 09:35 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 09:35 PM IST

नगर निगम की बुधवार को चल रही बोर्ड बैठक में व्यपारियो ने वाणिज्य कर को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी कर जताया विरोध। व्यपारियो का कहना है की कर को लेकर संरकार फिर से विचार करे बोर्ड बैठक में मेयर व नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ... और पढ़ें

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