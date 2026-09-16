Pauri News: पौड़ी बस अड्डे में युवकों में हुई मारपीट, पांच गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बीते मंगलवार रात मुख्यालय के बस अड्डे में कुछ युवकों में आपसी विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होता रहा। वीडियो में कुछ युवक एक दूसरे से जमकर हाथपाई करते हुए दिखाई दिए। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।पुलिस के मुताबिक घटना के समय बस अड्डे में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। साथ ही सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट व शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में पांच युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी युवक कोतवाली क्षेत्र के है।पुलिस ने मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है जबकि बीते सोमवार रात को भी कुछ युवकों ने आपसी विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं, सीओ सदर तपेश कुमार चंद ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।