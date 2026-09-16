श्रीनगर में डाकबंगला रोड पर तड़के दिखा गुलदार, सीसीटीवी में कैद

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श्रीनगर के डाकबंगला रोड पर कल सुबह करीब चार बजे गुलदार की चहलकदमी देखी गई। गुलदार की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सड़क पर गुलदार दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने गुलदार की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। स्थानीय लोग सतर्क हैं और सुबह-शाम आवाजाही के दौरान सावधानी बरत रहे हैं।

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