{"_id":"6ac515acbd66c65140004ff6","slug":"video-srinagar-photography-welfare-society-holds-press-conference-refutes-social-media-reports-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी ने की प्रेसवार्ता, सोशल मीडिया की खबरों का किया खंडन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी श्रीनगर के टूटने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों का सोसाइटी के पदाधिकारियों ने खंडन किया है। मंगलवार को निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि सोसाइटी पंजीकृत है और पिछले तीन वर्षों से सभी सदस्य मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर 2023 को श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। गठन के बाद सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। सोसाइटी की ओर से देहरादून में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के साथ ही समय-समय पर सेमिनार, पौधरोपण और अन्य सामाजिक गतिविधियां की गईं। फोटोग्राफी से जुड़ी कंपनियों के सहयोग से कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। विजय सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर सोसाइटी के टूटने संबंधी पोस्ट भ्रामक हैं। श्रीनगर में फोटोग्राफी से जुड़ी एक अन्य संस्था का गठन हुआ है, लेकिन उसका सोसाइटी से कोई संबंध नहीं है। पदाधिकारियों ने कहा कि सोसाइटी के अनुसार एक सदस्य एक साथ दो संस्थाओं की सदस्यता नहीं रख सकता। यदि कोई सदस्य दूसरी संस्था से जुड़ना चाहता है तो पहले श्रीनगर फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यता समाप्त करने के बाद वहां सदस्यता ले सकता है।

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