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बैकुंठ चतुर्दशी मेला: खड़ दीया अनुष्ठान संपन्न, दीपदान के साथ दंपत्तियों ने लिया आशीर्वाद

Renu Saklani

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:39 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:39 PM IST







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बैकुंठ चतुर्दशी मेले के अवसर पर प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ दीया अनुष्ठान का समापन हुआ। इस दौरान दीपदान किया गया। गायदान के बाद मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दंपत्तियों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ... और पढ़ें

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