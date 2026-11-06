{"_id":"6aede6e157aad6509805b95d","slug":"video-srinagar-crowds-throng-srinagar-markets-on-dhanteras-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: धनतेरस पर श्रीनगर के बाजारों में उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार को धनतेरस पर श्रीनगर के बाजारों में रौनक रही। काला रोड, गोला बाजार, गणेश बाजार और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग पर दुकानों में आकर्षक सेल के बोर्ड लगे रहे। करीब 80 फीसदी दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट और स्टॉक क्लीयरेंस ऑफर दिए। बर्तनों की दुकानों पर सबसे अधिक चहल-पहल रही। पीतल-स्टील के बर्तनों के साथ ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते-चप्पल और मोबाइल की भी खरीदारी हुई। झाड़ू, मिट्टी के दीये और बिजली की लड़ियों की भी मांग रही। हालांकि, बाजार में भीड़ के बावजूद पिछले साल के मुकाबले खरीदारी कम दिखाई दी। दुकानदारों के अनुसार ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता चलन स्थानीय कारोबार को प्रभावित कर रहा है।

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