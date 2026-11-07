Pauri News: थराली अस्पताल में घुसा कुत्ता, व्यवस्था पर लोगों ने उठाए सवाल

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वायरल वीडियो में कुत्ता स्टाफ कक्ष में आराम करता दिख रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ललिता प्रसाद, राम सिंह, पृथ्वी सिंह, गोपाल पंत और रमेश पंत ने इस पर चिंता जताई है। सवाल उठ रहे हैं कि अस्पताल के स्टाफ कक्ष में कुत्ता कैसे पहुंचा। अस्पताल की साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है।लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेने और जवाब देने की अपेक्षा की है। वहीं चिकित्सधीक्षक डॉ. आशीष नौटियाल ने कहा कि शुक्रवार रात्रि को एक मरीज आ गया। ऐसे में स्टाफ मरीज को प्राथमिक उपचार देने में लग गया। संभवत मरीज के साथ ही कुत्ता आया हो। संवाद