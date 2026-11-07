Pauri News: स्कूल से चोरी का सामान बरामदगी मामले में दोषी पर पांच सौ का जुर्माना

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अभियोजन के अनुसार 8 अप्रैल 2026 को पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक युवक की तलाशी ली। युवक से एक कट्टे में कंप्यूटर और अन्य सहायक उपचरणों के साथ एक ढोलक बरामद हुई थी। पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान लैंसडौन निवासी दीपक के रूप में हुई। मामले में शिक्षकों ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 9 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार किया और 13 मई को उसे जमानत मिल गई।अदालत ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद होने और उसे रखने का आरोप साबित होने पर दोषी ठहराते हुए पूर्व में जेल में बिताई अवधि को सजा माना और पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद