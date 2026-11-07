Pauri News: दीपावली से बढ़ी बाजारों में रौनक, पटाखों के दाम बढ़े

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स्थानीय प्रदीप कुमार, करन नेगी, संजय आदि का कहना है कि त्योहार पर आतिशबाजी का उत्साह तो है, लेकिन बढ़ती कीमतों के चलते बजट का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग खरीदारी से पहले अलग-अलग दुकानों पर पटाखों का मोलभाव कर रहे हैं। वहीं, दुकानदारों को दीपावली पर बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। बाजार में त्योहार को लेकर रौनक बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं।

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पौड़ी/पाबौ/थलीसैंण। दीपावली को लेकर जिला मुख्यालय समेत पाबौ और थलीसैंण के बाजारों में काफी रौनक रही। वहीं, पौड़ी रामलीला मैदान में पटाखों की दुकानें सज गई हैं जहां आतिशबाजी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। पटाखों के दाम में 100 से 150 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।