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कीर्तिनगर: सामाजिक कार्यकर्ता दौलत कुंवर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे
कीर्तिनगर। जीवीके जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता दौलत कुंवर कीर्तिनगर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रभावित परिवारों के हक और लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।दौलत कुंवर का कहना है कि जीवीके जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हो पाया है। प्रभावितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन जारी रखा जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की।
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