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गणेश चतुर्थी पर श्री कूर्म महापुराण कथा, हवन-पूजन के साथ समापन

Fri, 25 Sep 2026 03:53 PM IST
Renu Saklani
Renu Saklani Renu Saklani
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:53 PM IST
Ganesh Chaturthi Conclusion of Shri Kurma Mahapuran recitation on Ganesh Chaturthi Srinagar Garhwal News
श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश मंदिर प्रांगण में चल रही श्री कूर्म महापुराण दिव्य कथा का शुक्रवार को समापन हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से हवन-पूजन किया और आहुति दी। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश से सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।
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