श्री गणेश की झांकी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, जयकारों से गूंजा श्रीनगर

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श्रीनगर में शुक्रवार शाम श्री गणेश मंदिर से भगवान गणेश की भव्य झांकी निकाली गई। झांकी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भजनों पर श्रद्धालु झूमते रहे और एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर उत्सव मनाया। ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारों के बीच श्री कूर्म महापुराण दिव्य कथा के धार्मिक आयोजनों का समापन हुआ।

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