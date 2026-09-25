Pauri News: पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कर्मचारियों का प्रदर्शन

पौड़ी। पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों के समाधान के लिए उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एजेंसी चौक से माल रोड, बस स्टेशन और धारा रोड होते हुए डीएम कार्यालय तक रैली निकाली। इसके बाद डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।फेडरेशन के जिलाध्यक्ष सीताराम पोखरियाल ने चेतावनी दी जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की समस्याओं का समाधान, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा संबंधी विसंगतियों सहित 12 मांगें पूरा करने की मांग उठाई। फेडरेशन ने मांगों के समाधान के लिए चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। इस मौके पर मंडलीय अध्यक्ष रेवती नंदन डंगवाल, जिला सचिव दीपक गोडियाल, संदीप भट्ट, डीसी पुरोहित, बलवंत नेगी, नरेंद्र रावत, प्रदीप नेगी, कामिनी, भावना, विनय गिल्याल, अंकित कठैत, सौरभ नौटियाल, करन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद